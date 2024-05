In der Diskussion über den Beschluss des Stadtrats, der sich mehrheitlich gegen ein Cannabis-Verbot auf Volksfesten aussprach, melden sich nun auch die Freien Wähler zu Wort. Für sie ist nicht nachvollziehbar, dass die Mehrheit der Stadtratsmitglieder sich für eine Cannabislegalisierung auf der Kerwe aussprach, so Fraktionsvorsitzende Gabriele Wollenweber. „Unsere Kerwen habe als Hauptzielgruppe Familien mit Kindern und Jugendlichen. Deren Schutz muss oberste Priorität haben.“ Es sei damit zu rechnen, dass Familien nun der Kerwe fernbleiben, was wiederum zu Lasten der Schausteller ginge, die schon durch die Pandemie gebeutelt worden waren.

Der von den Befürwortern herangezogene Vergleich, Alkohol und Zigaretten seien auch erlaubt, verkenne die unterschiedliche Wirkweise, so Wollenweber. Cannabiskonsum sei vor allem bei Menschen bis 25 Jahre die häufigste Ursache von Psychosen, die im Wiederholungsfall bleibende Hirnschäden bewirken könnten. Problematisch seien auch die unkontrollierbaren Auswirkungen bei kombiniertem Drogen- und Alkoholkonsum.