Acht Mal kommt der Impfbus des Landes laut Stadt im Dezember nach Frankenthal. Der erste Termin findet am Mittwoch, 1. Dezember, im Congress-Forum (Stephan-Cosacchi-Platz) statt. Am selben Ort stehe die mobile Impfstation auch am 6., 13. und 29. Dezember. Erstmals mache der Bus der Mitteilung zufolge auch in den vier Vororten Station: am 9. Dezember beim TSV Eppstein (Ernst-Moritz-Arndt-Straße 11), am 16. Dezember vor der Isenachsporthalle in Flomersheim (Eppsteiner Straße 55), am 20. Dezember an der Sporthalle der Grundschule in Mörsch (Frühlingstraße 6) und am 23. Dezember an der Eichwiesenhalle in Studernheim (Eichwiesenweg 6).

Wartemarken geplant

Geimpft wird jeweils von 9 bis 17 Uhr. Die Impfungen selbst finden in den Gebäuden statt. Je nach Andrang könne es sein, dass Impfwillige im Freien warten müssten. Um den Andrang zu steuern, werde mit Wartemarken gearbeitet. Zur Auswahl stehen Vakzine von Biontech und Johnson & Johnson. Verabreicht würden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen. Ab Dezember ist die Auffrischung vier Monate nach der Zweitimpfung möglich. Wer mit Johnson & Johnson geimpft sei, könne nach vier Wochen eine Dosis Biontech draufsetzen.

Ausweis mitbringen

Mitzubringen sind laut Stadt ein gültiger Ausweis, bei Minderjährigen Schülerausweis oder Geburtsurkunde, und – falls vorhanden – der Impfpass. Jugendliche bis 16 Jahre müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, ab 16 Jahren reicht eine unterschriebene Einverständniserklärung. Sie könne im Internet unter www.corona.rlp.de heruntergeladen werden.

Noch Fragen?

Weitere Informationen im Netz auf www.corona-frankenthal.de.

