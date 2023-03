Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Warteschlangen und Verkehrschaos im Lauterecker Viertel seit dem frühen Morgen: Die neuen Regeln am Arbeitsplatz und die zugespitzte Infektionslage haben am Samstag zu einem gewaltigen Ansturm auf den Impfbus des Landes geführt, der an der Andreas-Albert-Schule Station macht. Die vorhandenen Dosen sind schnell verplant, viele gehen leer aus.

Samstagmorgen, 9 Uhr: Die Albertstraße ist zugeparkt, Polizeiautos versperren die Zufahrt in den Petersgartenweg. Vor der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule sind längst alle Parkplätze belegt.