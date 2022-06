Corona hat auch das Vereinsleben beim Hundesportverein SGV Studernheim und Wirt Erwin Höfle sehr belastet. Jetzt können die Aktiven wieder trainieren. Für neue Hundebesitzer gibt es einen Grundkurs.

Von schwierigen Zeiten berichtet der Vorsitzende des Hundesportvereins SGV Studernheim, Hubert Mieger. 2020 sei das Vereinsleben für 15 Wochen durch die Corona-Pandemie ausgebremst gewesen, 2021 sei es gar für ein halbes Jahr völlig zum Erliegen gekommen. Auch die Gaststätte war in diesem Zeitraum geschlossen. Das Erfassen von Anwesenheitsdaten und das Umsetzen von Hygienemaßnahmen habe besonders das Team des Gastwirts Erwin Höfle, der die Vereinsgaststätte seit 25 Jahren betreibt, oft an seine Grenzen gebracht. „Die 2G-Regel im Spätjahr war fast tödlich. Die Gäste blieben aus“, berichtet Mieger in einer Mitteilung an die Redaktion.

Alle seien „heilfroh“ gewesen, als die Übungsstunden wieder starten konnten. „Wir haben gemerkt: Nicht nur das Trainieren mit unseren Hunden, auch die Gesellschaft hat gefehlt“, sagt der SGV-Vorsitzende. Der Verein bietet einen Grundkurs für alle Hundebesitzer an. Nähere Informationen dazu gibt es auf der Homepage www.sgvstudernheim.de. Man freue sich über jeden, „der den Weg zum SGV findet“.

Finanziell steht der Verein laut Mieger gut da. Nach dem Kassenbericht durch Mieger bei der Jahreshauptversammlung am Dienstag sei der Vorstand von den 30 anwesenden der 73 Mitglieder einstimmig entlastet worden. Hubert Mieger wurde einstimmig im Amt bestätigt. Auch der übrige Vorstand – darunter Beisitzer Willi Seitz, der mit 94 Jahren noch aktiv ist, sei ohne Gegenstimme gewählt worden.

Der Vorstand

Hubert Mieger, Vorsitzender und Kassenwart, Georg Mackle, Stellvertreter, Willi Seitz, Beisitzer, Anja Mieger, Schriftführerin.