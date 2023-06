Eine gute Hinrunde hält die Herren der TG Frankenthal ein weiteres Jahr in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga. Das Auftreten in der Rückrunde machte selbst TG-Trainer Timo Schmietenknop ratlos. Nun geht’s gegen Wiesbaden.

Bisher gelang den Zweitliga-Herren der TG Frankenthal nur ein Sieg in der Rückrunde. Der Tabellenletzte SC Charlottenburg wurde auf dem Jahnplatz mit 6:3 geschlagen. Immer wieder zeigten die Frankenthaler, dass sie durchaus in der Lage sind, mit fast allen Mannschaften der Liga mitzuhalten. Doch selten war ein komplettes Spiel überzeugend. Gegen den Tabellennachbarn Wiesbadener THC am Sonntag (14 Uhr) geht es nur noch um das positive Abschlussgefühl.

0:7 verlor die Mannschaft am vergangenen Sonntag bei Blau-Weiß Berlin, das war schon heftig. Aber auch da stand es zur Halbzeit lediglich 0:1. Eine aus seiner Sicht falsche Entscheidung des Schiedsrichters, wie sie allerdings in jedem Hockeyspiel mehrfach vorkomme, habe dann die Partie im zweiten Durchgang zum Kippen gebracht, meint der Coach. Innerhalb von zwölf Minuten kassierte Frankenthal vier Treffer. 44 Gegentore, das ist der zweitschlechteste Wert in der Südgruppe der Zweiten Liga.

Reden und Videos studieren

Reden war deshalb angesagt in dieser Woche bei der TG. Timo Schmietenknop wollte weniger Stocktraining machen. „Wir haben in der Tat viel gesprochen und uns noch einmal die Videos der vergangenen Spiele angeschaut“, sagt der Coach. Nach wie vor sei es nicht nachvollziehbar, warum die Mannschaft bei Blau-Weiß so eingebrochen sei. „Den Spielern geht das auch tierisch auf die Nerven. Ich denke, der Austausch hat uns einen Schritt nach vorne gebracht. Vielleicht kam er etwas spät“, räumt Schmietenknop ein. Wenigstens noch mit einem positiven Gefühl aus der Saison zu gehen, das ist die Devise am Sonntag. „Die Jungs sind heiß“, glaubt der Trainer.

Die Gäste vom Sonntag standen lange Zeit in der Tabelle hinter der TG, sind nun aber seit vier Spieltagen ungeschlagen, machen somit eine gegenläufige Entwicklung. Das Team hat in jüngster Zeit mit knappen Siegen gegen SC Charlottenburg und TuS Lichterfelde, einen 5:1-Erfolg gegen Blau-Weiß Berlin und ein Unentschieden gegen den HTC Nürnberg Boden gut gemacht, steht nun einen Zähler über den Frankenthalern.

Kapitän geht

TG-Kapitän Tim Ehret wird zumindest vorerst sein letztes Spiel für die TG Frankenthal machen. Er absolviert ein Auslandssemester in den USA.