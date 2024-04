Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im April 2023 gaben viele Bürgermeister aus der Verbandsgemeinde Leiningerland an, dass sie noch nicht wissen, ob sie erneut kandidieren. Seit Donnerstagabend steht fest: In neun Gemeinden treten die Ortschefs wieder an, zehn Dörfer bekommen definitiv einen neuen Häuptling und in zweien hat sich kein Freiwilliger gefunden.

ALTLEININGEN

Gunther Schneider (WG Dennhardt), seit 2019 Ortschef von Altleiningen, kandidiert nicht mehr für das Amt. Als Begründung nennt der 59-Jährige die Landespolitik, die