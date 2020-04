In der Pflege tätige Mitarbeiter und Reinigungskräfte der Stadtklinik Frankenthal sollen von der Stadt eine einmalige Bonuszahlung bekommen. Das wollen die Grünen nach Angaben ihres Fraktionssprechers Gerhard Bruder in der nächsten Stadtratssitzung beantragen. „Es wird in diesen Krisenzeiten schonungslos klar, welch aufopferungsvolle und auch gefährliche Tätigkeit die Pflegekräfte der Stadtklinik erbringen“, erklärte Bruder dazu. „Es wäre deshalb sehr angemessen, wenn die Gesellschaft durch eine solche Geste ihren Dank ausdrücken würde.“

Klar sei aber auch, dass öffentlicher Beifall und Boni nicht eine grundlegende Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Bezahlung dieser Berufsgruppen ersetzen könnten. Immerhin öffne die derzeitige Corona-Krise die Augen dafür, „wie unzureichend Tätigkeiten dieser Art, auch in anderen sozialen Bereichen, honoriert werden“. Das gelte nicht nur für Arbeiten im Krankenhaus, sondern „auch in Altenheimen, Kitas und so weiter“. Bei künftigen Tarifverhandlungen müsse dies berücksichtigt werden.