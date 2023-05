Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Manchmal kann aus einer Krise auch ein guter Impuls kommen. Bei der ersten Session der IG Jazz unter Corona-Bedingungen scheint das der Fall gewesen zu sein. Ein gutes Dutzend Gastmusiker aus der Region war ins Frankenthaler Kulturzentrum Gleis 4 gekommen. Und sowohl die Jazzer als auch die Zuhörer waren „ausgehungert“ nach Musik.

Gespielt wurde am Donnerstagabend erstmals auf der großen Bühne, was Gleis-4-Geschäftsführer Tiemo Feldmann beibehalten will. „Wir freuen uns, dass so viele Zuhörer und