Wenn eine Veranstaltung so groß ist, dass man zweieinhalb Jahre vorher in die Planung einsteigen muss, kann man ungefähr erahnen, um welche Dimensionen es sich handelt. Etwa 2500 Sportler erwartet Daniel Haffke zum Gehörlosensportfest 2024 in Frankenthal. Der Vorsitzende des Organisationsteams muss sich unter anderem um Finanzen, Hotelbetten und die Sportstätten kümmern.

Wer Anfang Mai 2024 in Frankenthal ein Hotelzimmer buchen möchte, der könnte Schwierigkeiten bekommen. „Wir haben schon 1000 Betten reserviert“, sagt Daniel Haffke. Außer