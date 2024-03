Die Sporthalle der Friedrich-Ebert-Schule ist seit Mitte der Woche gesperrt. Der Grund ist ein Schaden am Dach. Durch eintretendes Regenwasser haben sich in einem Teil der Halle bereits Lachen auf dem Boden gebildet.

Die vollständige Sperrung der Halle der Friedrich-Ebert-Schule, die von der Realschule plus und der Grundschule gemeinsam genutzt wird, sei vorläufig, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Ein Teil des Raumes soll bald wieder für den Sport freigegeben werden. Die Schulleitungen haben die Eltern über die Situation in der Halle informiert.

Nach dem Bauzeitenplan des beauftragten Architekten sei die Generalsanierung des Daches noch in diesem Jahr möglich. Die Verwaltung schätzt die Gesamtkosten auf rund 600.000 Euro und rechnet damit, dass die Arbeiten etwa sechs Monate lang dauern werden. Während dieser Zeit müsse die Halle voraussichtlich komplett gesperrt bleiben.

Trennwand herablassen

„In den vergangenen Jahren wurden Schäden anlassbezogen repariert, eintretendes Wasser wurde durch einzelne Vorrichtungen abgefangen“, berichtet Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG). Bei einer Besichtigung des Gebäudes habe sich gezeigt, dass „dringender Handlungsbedarf“ bestehe. „Für die notwendige Generalsanierung müssen wir zusätzliche Finanzmittel in die Hand nehmen“, sagt Meyer. Die notwendigen Sanierungsarbeiten am Dach seien bereits in Planung und Vorbereitung, ergänzt Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU), der als Dezernent für die Gebäude und Grundstücke der Stadt zuständig ist. „Wir bedauern, dass wir die Halle vorerst teilweise sperren müssen, aber die Sicherheit von Schülern und Vereinssportlern geht vor.“

Damit zumindest ein Teil der Halle wieder genutzt werden kann, soll in der kommenden Woche ein Motor zum Herablassen der Trennwand eingebaut werden. Danach könnte rund ein Drittel der Fläche wieder für den Schulsport freigegeben werden, heißt es in der Pressemeldung weiter. Die beiden betroffenen Schulen absolvierten den Sportunterricht derzeit, soweit möglich, im Freien. Wie die Verwaltung informiert, konnten die Reparaturarbeiten auf dem Sportplatz bereits zwei Wochen früher als geplant abgeschlossen worden. Mitarbeiter des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (EWF) hätten unter anderem die Laufbahn, die Weitsprunggrube und den Kugelstoßring instandgesetzt.

Als Ausweichquartier stehe die Eichwiesenhalle in Studernheim zur Verfügung. Der städtische Bereich Schulen organisiere die nötigen Fahrten dorthin und zurück. Die Grundschule werde im verbleibenden Schuljahr die Eichwiesenhalle einmal wöchentlich mit rund 70 Schülern für den Unterricht nutzen. Nach den Sommerferien sollen dort mehr Sportstunden abgehalten werden, wobei der Stundenplan für das kommende Schuljahr noch abgestimmt werden müsse. Die Friedrich-Ebert-Realschule plus wolle das Ausweichquartier vorerst einmal pro Woche mit einer kleinen Gruppe nutzen.

Auch Vereine betroffen

Die Sperrung der Halle der Friedrich-Ebert-Schule hat auch Auswirkungen auf den Vereinssport. Betroffen sind nach Angaben der Stadt die Fußballmannschaft des Jugendcafés Pilgerpfad, der Kindertreff Pilgerpfad, der TuS Flomersheim, der Volleyball-Sportclub, die Hockeyer der TG, Vatanspor, der Aikido-Club, der VfR und die Herzsportgruppe des Ski-Clubs. Zum Teil trainieren die Vereine aber auch bereits im Freien. Der städtische Bereich Kultur und Sport habe die betroffenen Gruppen informiert und kümmere sich für alle Aktiven, die auf eine Halle angewiesen seien, um Ausweichmöglichkeiten in anderen städtischen Gebäuden.

Im Anschluss an die Dachsanierung sollen im Frühjahr 2025 auch die Umkleidekabinen und Sanitäranlagen modernisiert werden. Auch während dieser Arbeiten kann die Halle nicht genutzt werden.