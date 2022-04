Wie viele Frankenthaler gibt es eigentlich? In wie vielen Gebäuden und Wohnungen leben sie? Diese Zahlen ermittelt der Zensus 2022 ab Mitte Mai. Menschen in 655 Privathaushalten werden dafür interviewt. Angst um die Sicherheit ihrer Daten müssen die sich nicht machen, versichert das Statistische Landesamt.

Eigentlich hätte die Aktualisierung der zuletzt 2011 erhobenen Daten schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen. Aber wie so vieles andere wurde der Zensus wegen der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben. Nun startet die deutschlandweite, registergestützte Bevölkerungszählung, bei der auch Gebäude- und Wohnstruktur erhoben wird, nach Auskunft des Statistischen Landesamts Mitte Mai.

Wie werden die Zahlen ermittelt?

Grundlage für die Erhebung sind der Behörde zufolge die kommunalen Einwohnermelderegister. Für Frankenthal waren dort zum 31. März 49.446 Menschen verzeichnet – 24.962 Frauen, 24484 Männer. Diese Angaben allein reichen den Statistikern nicht. Zusätzlich zu den offiziellen Quellen plant das Landesamt die Befragung von Personen sowohl an 655 Privatanschriften sowie in 24 sogenannten Gemeinschaftsunterkünften, beispielsweise Alten- und Pflegeheimen. Dabei werden die dort zum Zensusstichtag 15. Mai wohnenden Menschen erfasst. Ausgewählt werden die Befragten nach dem Zufallsprinzip.

Worin besteht der Zweck dieser Interviews?

Die Behörden gewinnen auf dieser Basis Informationen, ob zu viele oder zu wenige Menschen in den Melderegistern erfasst wurden. So kommen, heißt es in der Mitteilung des Statistischen Landesamts verlässliche, amtliche Einwohnerzahlen zustande. Der Mehrwert: Zusätzlich werden Angaben insbesondere zum Bildungsstand und zur Erwerbstätigkeit erhoben, die den Verwaltungen nicht vorliegen.

Müssen die ausgelosten Haushalte mitmachen?

Ja. Für die ausgewählten Personen besteht beim Zensus eine gesetzliche Auskunftspflicht. „Nur so kann eine hinreichend aussagekräftige Datengrundlage erzielt werden“, betont das Landesamt.

Wie läuft das Ganze ab?

Die Stadt Frankenthal erledigt Vor-Ort-Befragungen im Auftrag des Landes Rheinland-Pfalz. Die Verwaltung hat dafür eine eigene Zensus-Erhebungsstelle eingerichtet. Die Interviews vor Ort dauern nur wenige Minuten, weil nur wenige persönliche Angaben erfasst werden. Dann bekommen die sogenannten Auskunftspersonen Zugangsdaten zu einem Online-Fragebogen, wo sie Weiteres eigenständig eintragen und übermitteln. Wer keinen Internetanschluss hat, für den gibt es auch eine Papiervariante.

Wer führt die Interviews?

Die Stadt setzt 55 ehrenamtliche „Erhebungsbeauftragte“ ein. Um Unsicherheiten vor dem Hintergrund der Pandemie vorzubeugen, betont die Behörde: Die Befragungen können mit Abstand an der Tür oder im Flur stattfinden. Die Interviewer seien „sorgfältig ausgewählt, umfassend geschult sowie auf Verschwiegenheit verpflichtet“, so das Landesamt. Und sie könnten sich entsprechend ausweisen. Termine würden mit einem Zettel im Briefkasten angekündigt.

Was passiert mit den Daten?

Zunächst einmal unterliegen sie der Geheimhaltung und werden „ausschließlich für statistische Zwecke genutzt“. Es gilt das Rückspielverbot. Somit ist gesetzlich untersagt, dass Zensus-Daten an andere Bereiche der Stadtverwaltung oder andere Behörden wandern.

Welchem Zweck dienen die gesammelten Informationen?

Auf Basis der beim Zensus ermittelten Bevölkerungszahlen werden der Länderfinanzausgleich geregelt und Fördermittel der Europäischen Union verteilt. Die darüber hinaus abgefragten soziodemografischen Angaben seien wiederum wichtig „für eine faktenbasierte Politik vor Ort“.

Noch Fragen?

Informationen gibt die Stadtverwaltung unter der E-Mail-Adresse zensus.info@frankenthal.de oder telefonisch unter der Nummer 06233 89-302. Näheres im Internet unter www.zensus2022.de.