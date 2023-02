118 Fotovoltaikanlagen wurden 2022 in Frankenthal neu installiert. Stadtweit sind aktuell 902 Anlagen registriert. Die Stadt belegt damit gemessen an der Anzahl der Solaranlagen pro 1000 Einwohner in einem bundesweiten Vergleich von 2050 Kommunen Platz 1534. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Anzahl an neuen Installationen um 15 Prozent gestiegen. Bundesweit lag der Zuwachs bei 16 Prozent. Das teilt das Vergleichsportal für Solaranlagen Selfmade Energy mit. Das Unternehmen beruft sich auf Daten der Bundesnetzagentur. Sehr kleine Anlagen, etwa auf Balkonen oder Wohnwagen, mit einer Spitzenleistung unter 1000 Watt Peak sowie inaktive Anlagen seien bei der Erhebung nicht berücksichtigt. Auf Dächern öffentlicher Gebäude produzieren 23 Anlagen Strom aus Sonnenenergie; die leistungsstärkste liegt auf dem Dach der Hauptfeuerwache im Nordring.

2021 war der Zuwachs mit neun Prozent und 67 neuen Anlagen noch deutlich geringer. Für dieses Jahr erwartet Selfmade-Energy-Geschäftsführer Tim Rosengart angesichts hoher Energiepreise ein nochmals größeres Plus beim Fotovoltaik-Zubau in Deutschland. Mit der seit Januar greifenden Mehrwertsteuerbefreiung auf Kauf- und Mietanlagen gewinne die Anschaffung für viele Hausbesitzer zusätzlich an Attraktivität. Bei den Anfragen über das Vergleichsportal sehe man, „dass die Entscheidung für eine Solaranlage mittlerweile für viele Hausbesitzer alternativlos ist – und immer häufiger direkt in Kombination mit Wärmepumpe und E-Auto getroffen wird“. Rosengart will mehr Transparenz im Solarmarkt. Das Portal unterstütze Hausbesitzer dabei, Angebote von mehreren Solarfirmen einzuholen.