In Frankenthal wurden in diesem Jahr 67 Solaranlagen neu installiert. Das berichtet der Anbieter des Internet-Preisvergleichsportals für solche Installationen, Selfmade Energy. Das Unternehmen beruft sich mit seinen Angaben auf das Anlagenregister der Bundesnetzagentur. Die Anzahl der montierten Solaranlagen sei im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent gestiegen. Nach der Berechnung von Selfmade Energy liegt Frankenthal damit leicht über dem bundesweiten Durchschnitt von 7,7 Prozent. Insgesamt sind auf Dächern in Frankenthal aktuell rund 850 Anlagen installiert, die aus Sonnenenergie Strom produzieren. Auf Dächern öffentlicher Gebäude sind es 23; die leistungsstärkste davon auf dem Dach der Hauptfeuerwache im Nordring.