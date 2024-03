Das 14. Fußballturnier der Freiwilligen Feuerwehr Groß-/Kleinniedesheim am Samstag ist mit einem Sieg der Ludwigshafener Berufsfeuerwehr zu Ende gegangen. das berichtet Wehrführer Michael Schwerdel. Teilgenommen haben zwölf Feuerwehrmannschaften. Schon nach den ersten Spielen hätten sich die Favoriten herauskristallisiert, so Schwerdel. Die Berufsfeuerwehren Mannheim und Ludwigshafen gingen ihm zufolge ohne verlorene Spiele aus der Vorrunde in die nächste Phase.

Fragomeli schießt die meisten Tore

„Besonders zu erwähnen waren dabei die 20 Tore des späteren Torschützenkönigs Adriano Fragomeli aus Mannheim“, informiert der Wehrführer. Dicht hinter den beiden Mannschaften folgten die Teams der Freiwilligen Feuerwehren Herrnsheim und Grünstadt. In einem heißen Finale gewann Ludwigshafen mit einem 3:2 den Titel und den Wanderpokal. Die gastgebende Mannschaft der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim belegte den neunten Platz.