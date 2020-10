Am Samstagabend ist ein Mehrfamilienhaus in der Frankenthaler Albert-Haueisen-Straße in Brand geraten. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, brach das Feuer in einer Wohnung im sechsten Stock aus und griff auf die siebte Etage über. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Frankenthal, Bobenheim-Roxheim und Ludwigshafen sind im Einsatz, das Feuer sei unter Kontrolle. Eine Person habe eine Rauchgasvergiftung erlitten. Ob weitere Personen verletzt wurden und zur Brandursache liegen derzeit keine Informationen vor. Wir berichten nach.