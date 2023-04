Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Endlich wieder Regatta“, hieß es am Wochenende auf dem Silbersee bei Bobenheim-Roxheim. Nach zwei Jahren Pause veranstalteten der KC Frankenthal und der WSV Roxheim wieder ihren Einhand-Cup – zum 14. Mal. 49 Boote waren in fünf Klassen am Start, Erfolge feierten auch die Lokalmatadore.

„Alles in allem zeigten die Seglerinnen und Segler tolle Leistungen. Trotz diverser Pannen war die Stimmung am Ende positiv, und eine Fortsetzung des Einhand-Cups ist geplant“, resümierte