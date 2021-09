Weil sie mit ihrem Wagen auf der Nordbrücke als Falschfahrerin unterwegs war, hat eine 82 Jahre alte Frau aus Dirmstein am Montagnachmittag nach Angaben der Polizei einen folgenschweren Unfall verursacht. Den Beamten zufolge hatte die Seniorin gegen 16.50 Uhr ihren Chevrolet aus Richtung Beindersheimer Straße in entgegengesetzter Richtung auf die Brücke gesteuert. Ein 44-jähriger Heßheimer, der mit seinem BMW den linken der zwei Fahrstreifen benutzte, habe noch versucht, dem entgegenkommenden Auto auszuweichen. Trotz dieses Manövers kam es zum Frontalzusammenstoß, bei dem beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag informierte. Während der Unfallaufnahme sei die Nordbrücke etwa zwei Stunden lang gesperrt gewesen. Die Autos erlitten bei der Kollision einen Totalschaden, auch eine Leitplanke wurde in Mitleidenschaft gezogen. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 29.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallablaufs bittet sie Zeugen des Geschehens um Hinweise. Kontakt: Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.