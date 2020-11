Auf Umleitungen müssen sich Verkehrsteilnehmer ab Montag, 30. November, in der Frankenthaler Innenstadt einstellen. Weil ein Unfallschaden an einem Lichtmast behoben wird, muss die Fahrbahn im Europaring westlich des Kreuzungsbereichs Carl-Theodor-Straße teilweise gesperrt werden. Das hat die Stadtverwaltung angekündigt. Die Arbeiten sollen bis Freitag, 4. Dezember, 17 Uhr, dauern. In dieser Zeit ist die Fahrspur Richtung Speyerer Tor ab dem Kreuzungsbereich Carl-Theodor-Straße gesperrt. Der Verkehr wird bereits am Kreuzungsbereich Foltzring/B9/Benderstraße umgeleitet über den Foltzring, die Pilgerstraße, die Mörscher Straße und die Wormser Straße beziehungsweise über die Benderstraße und die Frankenstraße. Umleitungen werden ausgeschildert. Der Verkehr Richtung Osten, vom Speyerer Tor kommend, kann nach Angaben der Verwaltung wie gewohnt fließen.