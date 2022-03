Die hohen Preise für Sprit und Energie sind aus Sicht der Mittelstands- und Wirtschaftsunion in Frankenthal existenzgefährdend. Der Kreisvorsitzende Lucas Spiegel (CDU) fordert deshalb eine Preisbremse und Steuersenkungen. Spiegel reagiert mit seiner Stellungnahme auf ein RHEINPFALZ-Interview mit dem Stadtwerke-Chef. Der Geschäftsführer der Stadtwerke Frankenthal, Volkmar Langefeld, hatte in dem am Samstag veröffentlichten Interview auf die Kosten der Energiewende hingewiesen. Anlass war die Ankündigung der Bundesregierung, Deutschland solle seinen Strom bis 2035 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen beziehen. Das werde sehr teuer, sagte Langefeld.

Spiegel: Staat darf nicht an Krise verdienen