In voller Klassenstärke startet ab Montag der Präsenzunterricht an den Frankenthaler Schulen. Nach Wochen des Wechsel- und Fernunterrichts für viele ein kleiner Schritt zurück zum geregelten Alltag. Doch es gibt auch Bedenken.

In die Freude auf das Wiedersehen in den Klassen und den gemeinsamen Unterricht am Ende des Schuljahres mischen sich für Sigrid Pacyna, Rektorin an der Carl-Bosch-Grundschule, auch Sorgen und