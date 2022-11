Wieder wartet ein Brocken auf die Oberliga-Basketballer von Eintracht Lambsheim. Am Samstag, 18 Uhr, gastiert der Tabellendritte BBV Saarbrücken in der Sporthalle der Karl-Wendel-Schule Coach Sven Schumacher hofft auf einen Schub durch die Rückkehr eines Topscorers.

Der Saisonstart in die Oberliga war für den Aufsteiger aus Lambsheim alles andere als leicht. Nach sechs Spielen haben hat das Team lediglich zwei Punkte, die am zweiten Spieltag gegen BBC Horchheim geholt wurden. Positiv: Außer in der Begegnung gegen den aktuellen Spitzenreiter TuS Treis-Karden (58:92) waren die Lambsheimer nie chancenlos. Besonders dramatisch und schmerzhaft war jedoch die jüngste Niederlage beim TV Illingen, als die Eintracht in den letzten fünf Minuten einen sicher geglaubten Sieg verspielte. Schon in der Heimbegegnung davor hielten die Lambsheimer bis gegen MJC Trier zum Ende des dritten Viertels mit, doch danach lief es unter dem Korb nicht mehr, wurden viele Fehler gemacht. Woran lag das?

Da ist der Coach Sven Schumacher selbst ein wenig ratlos, gesteht aber unumwunden ein: „Auch ich habe in den Fehler gemacht.“ Aber: Warum hat sein Team gegen Illingen die Situation im letzten Viertel nicht ausgenutzt, als der Gegner schon ein Foulproblem hatte? Warum hat da der Zug unter den Korb gefehlt? Warum wurden so viele einfache technische Fehler gemacht?

Schumacher hat in der Mannschaft nach der Serie von Misserfolgen eine Stimmung gespürt. Grund genug, seine Spieler in dieser Woche vor dem Training zu einem klärenden Gespräch zusammenzurufen. „Ich habe gemerkt, dass nach der Erfolgsserie in der vergangenen Saison dem einen oder anderen etwas nicht passt.“ Deshalb sei die Aussprache wichtig gewesen, damit nichts hängen bleibe, es nicht irgendwann unter die Gürtellinie gehe. Er weiß, dass nach solchen Niederlagen Zweifel aufkommen können. Schumacher hofft, dass dieses Gespräch Wirkung zeigt, wenn nicht am Samstag gegen den Tabellendritten, dann doch zumindest danach, wenn die Mannschaften ander Reihe sind, gegen die Lambsheim punkten muss, um den Klassenerhalt klarzumachen. „Wenn es schon gegen Saarbrücken etwas bringt, wäre das umso besser. Dann steigt der Druck in den nachfolgenden Spielen nicht so“, hofft der Trainer, dass seine Mannschaft „den Bock umstoßen kann“, wieder in den Fluss der vergangenen Saison kommen kann. Positiv stimmt ihn, dass mit Bertram Lind ein Topscorer und Leader der Eintracht aufs Feld zurückkehrt.

Dass die Oberliga in dieser Saison ein außergewöhnliches Niveau hat, wie ihm der Trainer von Treis-Karden bestätigt habe, ist eine Herausforderung für den Aufsteiger.„Wenn wir alles geben, einen guten Kampf bieten und trotzdem verlieren, dann ist das in Ordnung“, sagt der Trainer.