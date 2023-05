Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eintracht Lambsheim wird auch in der kommenden Saison in einer neuen Liga spielen. Die Mannschaft von Trainer Sven Schumacher ist nachträglich in die Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz aufgestiegen. Der Coach ist zuversichtlich, dass die Eintracht auch in dieser Spielklasse eine gute Rolle spielen wird. Und trotzdem hat der Abteilungsleiter nach Bekanntwerden der guten Nachricht auf ein Glas Sekt verzichtet.

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr hatte Kristian Vukelic Gewissheit. Dann bekam der Basketball-Abteilungsleiter von Eintracht Lambsheim die Nachricht, dass die erste Herrenmannschaft in der kommenden Saison in