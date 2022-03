Durch ein Toilettenfenster drangen Einbrecher in der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 14 Uhr, in das Vereinsheim des Hundesportvereins in der Mahlastraße ein. Die Täter schlugen laut Polizei eine Scheibe ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand erbeuteten sie einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, zu wenden.