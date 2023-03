Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In seinem vierten Regionalkrimi „Die Erfindung der Wirklichkeit“ taucht Helmut Orpel tief ein in die Welt des Kunsthandels. Doch es geht nicht nur um Fälschungen. Am 14. September liest der Autor in Frankenthal.

Am Anfang des Romans, der wie seine drei Vorgänger in Worms spielt, geschieht ein Mord. So weit, so normal. Doch es gibt keinen Kommissar, der das aufklärt. Stattdessen stehen der Maler Karl