Drei Leichtverletzte und zwei havarierte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr in Worms auf der B9 zwischen dem nördlichen Innenstadt-Bereich und dem Stadtteil Rheindürkheim ereignet hat. Wie die Polizei am Nachmittag meldete, befuhr eine 22-jährige Autofahrerin die B9 in Richtung Rheindürkheim. An der Kreuzung B9/Am Gallborn wollte die junge Frau nach eigenen Angaben über die mittlere der drei Fahrspuren weiter geradeaus fahren, kam jedoch aus bislang unbekannten Gründen nach links auf die Abbiegespur ab. Dort kollidierte sie mit einem wartenden Pkw, der wiederum durch den Aufprall auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Die Unfallverursacherin und zwei weitere Unfallbeteiligte verletzten sich dabei leicht. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Zwei der drei beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de.