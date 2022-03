Beginnt mit dem Krieg in der Ukraine ein neues Zeitalter? Welche Folgen hat der Krieg für die Menschen in Europa, der Ukraine und in Russland? Brauchen wir eine neue Friedensordnung auf der Basis von militärischer Abschreckung? Diese und weitere Fragen erörtern und diskutieren Pfarrer Klaus Beckmann, ehemaliger Militärdekan, und Florian Kling, Oberbürgermeister der Stadt Calw und Hauptmann der Reserve, am Donnerstag, 17. März, 19 Uhr, im Dathenushaus, Kanalstraße 6, in Frankenthal. Die Moderation übernimmt Pfarrer Jörg Diehl von der Erwachsenenbildung im Protestantischen Dekanat Frankenthal. Der Eintritt ist frei.