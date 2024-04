Die Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes und die Planungen für Bahnhofsvorplatz, Eisenbahnstraße und ZOB stehen im Mittelpunkt der dritten Veranstaltung des Dialogforums Innenstadt am Montag, 22. April, 18 Uhr, im Erkenbert-Museum. Das Angebot richtet sich nach Angaben der Stadtverwaltung sowohl an Anwohner als auch an interessierte Bürger, die sich über das Vorhaben informieren wollen. Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) betont: „Wir wollen den Bahnhof und den Bahnhofsvorplatz bis zur anstehenden Neugestaltung nicht sich selbst überlassen und leiten viele, kleine Verbesserungen ein, damit sich die Sauberkeit verbessert und die Aufenthaltsqualität erhöht.“ Bis der Bahnhofsvorplatz und der ZOB „in neuem Glanz erstrahlen“, wie die Stadt in ihrer Ankündigung schreibt, seien weitere Vorarbeiten und Abstimmungen notwendig. Die Entwurfsplanung soll bis Ende 2024 vorliegen. Dann könnten 2025 die Ausführungsplanungen folgen. Nach Ausschreibung und Vergaben der Leistungen rechnen die Verantwortlichen mit einem Start der Bauarbeiten 2026. Laut Gesprächen der Verwaltung mit der Deutschen Bahn will diese innerhalb ihres Zukunftsprogramms den 50 Jahre alten Bahnhof ab 2028 sanieren.