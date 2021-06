Impfbereit hatte sich der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB bereits im April beim Land gemeldet. Am Dienstag wurden nun die ersten Spritzen gesetzt. In der ersten Woche stehen dem medizinischen Personal des Konzerns dafür 132 Dosen zur Verfügung, wie Kommunikationschef Wilfried Sauer auf Anfrage mitteilt. Bis zu 70 Personen könnten an einem Arbeitstag immunisiert werden – wenn ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. In Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat habe man die Beschäftigten in vier Prioritätsgruppen eingeteilt. Zuerst würden Servicemitarbeiter versorgt, die im Außeneinsatz tätig sind. „Innerhalb der Gruppen erfolgen die Impfungen altersmäßig absteigend“, informiert Sauer. Die Mitarbeiter würden von der eigenen Impfhotline gemäß der Priorisierung zum Impftermin eingeladen. Den Bedarf meldet KSB beim Gesundheitsamt, von dort erfolge die kostenlose Zuteilung über eine ortsansässige Apotheke.

