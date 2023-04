Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wechsel in der CDU-Fraktion: Michael Baumann (43) rückt ab 1. September für Verena Baqué (31) in den Frankenthaler Stadtrat. Das hat Kreis- und Fraktionsvorsitzende Gabriele Bindert mitgeteilt. Baqué behält ihren Sitz im Schulträgerausschuss, möchte aber wegen der anstehenden Geburt ihres zweiten Kindes in der Kommunalpolitik etwas kürzer treten.

„Wir danken für die geleistete Arbeit einer engagierten jungen Frau und habe vollstes Verständnis für ihre Entscheidung“, betont Bindert. Baumann, der