Unter dem Motto „Frankenthal WAHLlokal“ sucht CDU-Oberbürgermeisterkandidat Bernd Knöppel bei Ortsbegehungen und Bürgerstammtischen den Kontakt und das Gespräch mit Wählerinnen und Wählern. Wie die Union mitteilt, will Knöppel mit seinem Team Rundgänge durch die Ortstteile machen, neuralgische Punkte aufsuchen und dann zu Gesprächen und Diskussionen zur Verfügung stehen. Auftakt wird am Freitag, 24. März, in Eppstein sein. Der Rundgang beginnt um 17.30 Uhr vor der Kindertagesstätte Weidstraße und führt über den Neuköllner Platz und durch die Dürkheimer Straße zur Vereinsgaststätte der DJK in der Ludwig-Wolker-Straße. Dort besteht ab 18.30 Uhr die Möglichkeit zu Gesprächen über Fragen und Anregungen und das Programm von Bernd Knöppel. Am Donnerstag, 30. März, geht es nach Mörsch. Treffpunkt dort ist um 17.30 Uhr am Eingang zum Friedhof. Es folgt ein Rundgang über den Bürgergarten durch die Hauptstraße zum Vereinsheim des ASV, wo ab 18.30 Uhr die Möglichkeit zur Diskussion besteht.