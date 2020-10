Die Stadtverwaltung soll prüfen, „welche Alternativstandorte“ es für das Wertstoffcenter des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (EWF) im Starenweg gibt, und was eine Verlagerung an einen neuen Standort kosten würde. Darum bittet die CDU-Fraktion in einer Anfrage, die sie zur nächsten Sitzung des Betriebsausschusses vorgelegt hat. Das Gremium tagt öffentlich am Montag, 26. Oktober, ab 17 Uhr im großen Saal des Congress-Forums Frankenthal. In der Anfrage nimmt die CDU-Fraktionsvorsitzende Gabriele Bindert Bezug auf Gespräche mit Anwohnern, die sie und Parteifreunde im Zusammenhang mit der umstrittenen Verlegung der Buslinie 84 in den Starenweg geführt haben. Beim Stichwort „Verkehrsbelastung“ sei das Wertstoffcenter dort „ein immer wieder genanntes Thema“ gewesen, schreibt Bindert. Ihre Fraktion bittet daher auch um Informationen darüber, welche Mengen an Wertstoffen angeliefert werden, und inwieweit der Mittwoch als zusätzlicher Anlieferungstag bisher neben Freitagen und Samstagen genutzt wurde. Eine Verlagerung des Wertstoffcenters aus dem Wohngebiet heraus könnte nach CDU-Ansicht eventuell die Lage entspannen; ein möglicher neuer Standort müsse aber „eine verkehrsmäßig gute Anbindung“ aufweisen, so Bindert.

Weitere Themen, mit denen sich der Ausschuss unter anderem befasst, sind geplante Urnengrabanlagen auf dem Hauptfriedhof und in Mörsch sowie der Abschluss einer Vereinbarung über die Verwertung von Bioabfällen.