Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Besitz und Konsum von Cannabis sind für Erwachsene seit 1. April in bestimmten Mengen legal. Bereits verhängte Strafen werden rückwirkend erlassen. Die Folge: Verfahren müssen überprüft, Straftäter aus der Haft entlassen werden. Was das in der Praxis heißt, schildern Staatsanwaltschaft und Gefängnisleitung in Frankenthal.

Dank der neuen Gesetzgebung sind – Stand Mittwoch – drei Insassen der Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankenthal