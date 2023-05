Hinter dem Motiv des diesjährigen Strohhutfest-Buttons steckt die Liebesgeschichte der Hamburgerin Thea Oppermann und ihres Frankenthaler Freundes. Sie hat das Sammlerstück gestaltet, das in Stil und Farben an die 1970er-Jahre erinnert. Der Button-Verkauf startet nach Angaben der Stadtverwaltung am Dienstag, 30. Mai.

Romantischer geht’s fast nicht: Im Sommer 2004 an der Ostsee lernt Thea Oppermann einen Jungen aus Frankenthal kennen. Aus der Teenieliebelei wird eine Freundschaft, die – so schildert es die Pressestelle der Stadt – dank Facebook bestehen bleibt. 2019 besucht Oppermann die Pfalz: „Es war Juni, es war Strohhutfest und die Hamburgerin schenkte nicht nur der Pfalz ihr Herz, sondern verliebte sich auch neu in ihren ehemaligen Urlaubsflirt“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Nach einigen Monaten Fernbeziehung zieht Oppermann kurz vor dem ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 nach Frankenthal. Das Buttonmotiv sei im mehrfachen Sinne eine Liebeserklärung, so die Stadt: „Da die letzten Jahre für alle schwer waren, wollte ich mit der Gestaltung des Buttons hervorheben, dass wir endlich wieder ganz unbeschwert, ausgelassen und gemeinsam feiern und den Sommer genießen können. Genau das, was das Strohhutfest ausmacht“, sagt die Schöpferin des 2023er-Motivs.

Aus 65 Entwürfen ausgewählt

Ausgewählt wurde es aus rund 65 Entwürfen, die im Frühjahr beim von der Verwaltung ausgerufenen Gestaltungswettbewerb eingereicht wurden. Der Button erscheine in einer Auflage von 9999 Stück. Als langjähriger Sponsor der Aktion übernehme die Sparkasse Rhein-Haardt auch in diesem Jahr die Herstellungskosten. Der Erlös des Verkaufs fließe, wie in den Vorjahren, ins Musikprogramm des dann folgenden Strohhutfestes.

Der Verkauf des Strohhutfestbuttons startet am 30. Mai. Ab diesem Zeitpunkt sind sie am Infoschalter im Rathaus und in folgenden Geschäften erhältlich: Zottelbär und Lesemaus, Kaufhaus Birkenmeier, Kisling GmbH, Hotel Central, Euronics Fürst Helbig, Angela Mode, Einhorn-Apotheke sowie Edeka Stiegler am Jakobsplatz und im Foltzring. Auf dem Strohhutfest wird der Button bei der Eröffnung am Donnerstag, 8. Juni ab 13.30 Uhr auf dem Rathausplatz angeboten und, solange der Vorrat reicht, an folgenden Ständen: ASV Mörsch, Chorania, DJK Eppstein, Ewelina Cender-Korpak und Boris Korpak, Fischereiverein Frankenthal, Göbel-Worms, Peter Marschallinger, Spielmanns- & Fanfarenzug Frankenthal-Eppstein, Mario Wingender, Telemania, VfR Frankenthal, TuS Flomersheim, Ski-Club, Junge Union, Kulturzentrum Gleis 4, Frankenthaler Carnevals-Verein, TG Frankenthal.