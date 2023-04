Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Saisonauftakt nach Maß gelang dem TV Lambsheim II in der Tischtennis-Bezirksliga der Herren. Am zweiten Spieltag beim 9:6 bei den TTF Großniedesheim war der TVL ebenso erfolgreich wie am Montag zu Hause gegen den TTV Bobenheim und hat sich früh in der Saison in der Spitzengruppe festgesetzt.

Wiederholt hatte der TV Lambsheim die Möglichkeit, in der Bezirksoberliga zu spielen. Schon in der Saison 2019/2020, die Corona-bedingt nicht zu Ende gespielt wurde, waren sie nach der damaligen