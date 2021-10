Vermutlich weil er Alkohol getrunken hatte und zu schnell fuhr, ist ein Mercedes-Fahrer am Montagabend gegen 21 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Gerolsheim und Lambsheim verunglückt. Laut Polizei kam der 28-Jährige in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Feld. Er sei dabei nur leicht verletzt worden und habe sich selbst aus dem Wagen befreien können. Bei der Unfallaufnahme rochen die Polizisten Alkohol und machten einen Atemtest, der einen Wert von 1,56 Promille ergab. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet ein Strafverfahren. Die Höhe des Totalschadens an dem Mercedes schätzen die Frankenthaler Beamten auf 30.000 Euro.