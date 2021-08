Der luxemburgische Schlagzeuger Benoît Martiny hat im Frühjahr mit seiner Band ein veritables Jazzrock-Album vorgelegt. „Moons of Uranus“ erinnert an das Sun Ra Arkestra und Frank Zappas Big Band-Experimente. Mit Michel Pilz als Gast kommt die Benoît Martiny Group (BMB) ins Gleis 4.

Den Ausflug ins Weltall hat die BMB schon 2014 gestartet, als Martiny sich eine Reihe musikalischer Gäste für „The Grand Cosmic Journey“ eingeladen hatte, um auf dem „Like a Jazzmachine“-Festival in Dudelange (Düdelingen, Luxembourg) zu spielen. Im vergangenen Jahr hat die Band das Thema wieder aufgegriffen und in der ausverkauften Luxembourger Philharmonie ihre Mischung aus Rock, Avantgarde, Jazz und Psychedelic gespielt. Aus dem Mitschnitt wurde das im März veröffentlichte Album „Moons of Uranus“.

Der Opener des Albums hat den schönen Namen „The World Goes To Shit But Still You Play That Jazz“ – ein Titel, der Zappa gefallen hätte. Zu hören ist ein hart swingendes Schlagzeug mit einem drückenden E-Bass, einer rockig klingenden Gitarre, die aber jazzmäßig Akkorde setzt und darüber improvisiert die Trompete von Itaru Oki, der leider kürzlich verstorben ist. Während das Anfangsstück nach 70er-Jahre-Jazzrock klingt, gibt es aber auch atmosphärische Ambient Klänge, Soundcollagen mit viel Hall und Echo, und im Fall von „Space: The Final Frontier“ , einen Reggae Rhythmus. Trekkies kennen natürlich den Titel als gesprochene Eröffnung der Star-Trek-Reihe.

Outing als Krautrock-Fan

Die BMB gibt es seit 15 Jahren, Benoît hat die Formation gegründet während seines Musikstudiums am Konservatorium in Rotterdam. Das erste Album erschien 2005 und hieß „Jazz Goes Garage“ und verknüpfte Grunge und Jazz. Der Kern der Band besteht seither unverändert: Martiny am Schlagzeug, Thijs van Milligen (Altsaxofon), der am Montag nicht dabei sein wird, Joao Driessen (Tenorsax), Frank Jonas (Gitarre) und Sandor Kém am Bass. Michel Pilz an der Bassklarinette ist regelmäßiger Gast und auch in Frankenthal dabei.

Martiny ist der Kopf und Koordinator der BMB, die für ihn eine Art Familie ist, wie er in einem Interview erzählt. In diesem Gespräch outet er sich auch als Krautrock-Fan, der Guru Guru, Birth Control und Amon Düül zu seinen Einflüssen zählt. Vorher schon habe er Led Zeppelin und Jimi Hendrix gehört, den Jazz habe er erst später entdeckt. Dann aber hat er Jazzschlagzeug studiert. Am Konservatorium in Rotterdam spielte er schon zu Beginn mit Sandor Kém, die anderen Musiker kamen in späteren Semestern dazu.

Rock oder Jazz?

Martiny spielt noch in anderen Bands, und das zeigt seine Vielseitigkeit. Er macht Hip Hop mit der luxemburgischen Band De Läb, spielt Afrobeat mit Mdungu und gehörte fünf Jahre zu Cultura Tres, einer Metalband. „Ich mag Musik, die ein wenig 'schmutzig' ist, von ganz cleaner Fusion bin ich kein Fan“, sagt Martiny und erklärt damit, warum auch die „Moons of Uranus“ mehr nach Garage als nach hochglanzpoliertem Studio klingen.

„Der rote Faden in meiner Musik bin immer ich selbst“, sagt Martiny. Allerdings erlebt er auch, dass gerade bei seiner BMB die Veranstalter sich schwer tun mit der Einordnung: Ist es mehr Rock, ist es eher Jazz? Für Martiny sind solche Einordnungen eher akademische Probleme. „Egal wo wir gespielt haben, dem Publikum hat es letztlich immer gut gefallen“, stellt er fest.

Termin

Montag, 26. Oktober, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), Benoît Martiny Band feat. Michel Pilz mit „Moons of Uranus“ im Kulturzentrum Gleis 4, Johann-Klein-Staße 22. Karten gibt es im Vorverkauf für 15,90 Euro (ermäßigt 13,90 Euro) und an der Abendkasse für 18 Euro (ermäßigt 16 Euro). Kartenverkauf über www.kuz-gleis4.de oder direkt bei Ticket Regional, Telefon 0651 9790777 oder www.ticket-regional.de.