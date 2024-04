„Wenn es hier nicht weitergegangen wäre, dann hätte ich wohl mit dem Badminton aufgehört. Mir ist die Abteilung beim TSV Eppstein ans Herz gewachsen“, sagt die neue Leiterin der Badmintonabteilung des TSV Eppstein, Beatrice Sohn. Also hat sie selbst die Führung übernommen. Ihr Mann Tobias leitet das Training beim TSV – noch ohne C-Lizenz, da jüngst sich nicht genügend Sportler für eine Ausbildung beim Verband gemeldet hatten.

Beatrice Sohn lebt mit Mann und Tochter in Lambsheim. Der Sport verbinde Eleganz, Kraft, Ausdauer, Ruhe und Schnelligkeit, sagt die 34-Jährige. Sie schätze, dass es ein Mannschafts-, aber kein Kontaktsport sei.

Die Flomersheimer Isenachsporthalle sei ideal geeignet für Badminton, sagt Beatrice Sohn. Ihr Wunsch: In der Abteilung soll wieder der gleiche Zusammenhalt entstehen wie vor der Pandemie.

Die Pandemie sorgte für sinkende Mitgliederzahlen. Jetzt geht es wieder aufwärts. Ein Grund: im Freizeitzentrum Barth fallen die Badmintonfelder weg. Der größte Teil der rund 15 Hobbyspieler beim TSV kam nun von dort nach Eppstein-Flomersheim. Davon sind die meisten dienstags da, einige aber auch donnerstags.

Doch es ist ein Neuaufbau nötig. In der vergangenen Saison hatte der TSV nur noch eine Aktivenmannschaft in der Verbandsliga 019 Nordost gemeldet. Die Klassenzugehörigkeit wurde gesichert. Ob es in der kommenden Saison eine Mannschaft mehr wird, das hänge auch davon ab, ob sich noch Spielerinnen finden, die am Spielbetrieb teilnehmen möchten. Aktuell sind es zu wenige, um zwei gemischte Teams risikofrei stellen zu können. Ein glücklicher Zufall sei der Zugang von Tran Thi Le Hien, die aus Vietnam in die Pfalz gekommen sei und im Krankenhaus ihre Ausbildung absolviert. Ihr seien Spieler des TSV aufgrund ihrer Sporttaschen aufgefallen.

Die Badmintonabteilung sei unter anderem mit einer Ballmaschine ausgerüstet. Bälle würden zum Teil vom Verein bezahlt. Insgesamt 70 Mitglieder hat die Abteilung aktuell, davon sind neun aktive Spieler. Bei der Jugendarbeit kooperiert der TSV Eppstein mit der TSG Grünstadt. Zwei Kindertrainer, Renate und Fred Philippi, betreuen mit Aktiven rund 20 Kinder in Flomersheim.

Noch Fragen

Trainingszeiten für Erwachsene: dienstags von 18 bis 22, donnerstags von 19 bis 22 Uhr, sonntags ist Training nach Absprache ab 19 Uhr möglich. Für Kinder und Jugendliche in Flomersheim donnerstags von 17 bis 19 Uhr (alle Altersgruppen), bei der TSG Grünstadt montags 16.30 bis 18 Uhr, 5 bis 9 Jahre, 18 bis 19.30 Uhr 10 bis 14 Jahre und Anfänger, 19.30 bis 21 Uhr 15 bis 19 Jahre.

Abteilungsleiterin Beatrice Sohn, E-Mail: abteilungsleitung@tsv-eppstein-badminton.de, Telefon 0176 87114570; Jugendtrainerin Renate Philippi, E-Mail: info@philippi-mail.de