Die Zahngesundheit junger und älterer Menschen in Frankenthal hat sich nach Angaben der Barmer Ersatzkasse in den letzten Jahren verschlechtert. Die Krankenkasse beruft sich auf eine Studie der Technischen Universität Dresden und des Unternehmens Agenon in ihrem Auftrag. Der Zahnreport habe für 20-, 40- und 60-Jährige untersucht, wie lange sie keine Therapie – neue Kronen, Wurzel- und Parodontitisbehandlungen, Zahnentfernungen oder Füllungen – benötigten. Das Fazit für Frankenthal: Die zahnmedizinische Versorgung sei gut. „Grundsätzlich sind aber geringere Therapiebedarfe und längere Zeiträume ohne Therapie möglich“, sagt Regionalgeschäftsführerin Annette Rasch. Laut Zahnreport ist die durchschnittliche Zeit ohne Therapie zwischen 2012 und 2020 bei den 60-Jährigen von 2,39 Jahre auf 1,86 Jahre gesunken. Bei den 40-Jährigen nahm sie von 1,83 auf 1,88 Jahre zu. Bei den 20-Jährigen aus der Stadt verringerte sich die Zeit ohne Eingriffe von 5,27 auf 4,58 Jahre. „Neben der persönlichen Mundhygiene und einer zahngesunden Ernährung sollten wir weiter darauf setzen, dass die Zahnarztpraxen Prophylaxe intensivieren“, betont Rasch.