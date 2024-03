Wegen Brücken-, Gleisbau- und Oberleitungsarbeiten ist die Bahnstrecke zwischen Worms und Biblis von Mittwoch, 21 Uhr, bis Samstag, 16. März, 5 Uhr, voll gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt, ist geplant, in diesem Zeitraum die Bahnüberführung über die B9/Mainzer Straße in Worms vollständig abzubrechen und den Bahndamm für den geplanten Ausbau auf vier Spuren zu weiten. Anschließend sei vorgesehen, die nördlich der Bahnstrecke errichtete neue Brücke in ihre endgültige Lage zu schieben. Ab kommenden Montag soll das neue, etwa 4500 Tonnen schwere Bauwerk laut LBM innerhalb von drei Stunden etwa 20 Meter in seine geplante Lage gezogen werden. Zu diesem Zweck werde eine spezielle Verschubbahn unmittelbar vor dem Verschieben gebaut. Die Verkehrsführung auf der B9 mit der derzeitigen Umleitung ist den Angaben zufolge davon nicht betroffen. Informationen zum Schienenersatzverkehr während der Gleissperrung gibt es im Internet unter www.bauinfos.deutschebahn.com.