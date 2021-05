Die vom Rhein-Pfalz-Kreis initiierte Ausstellung „Die Kunst der Radierung“ im Schloss Kleinniedesheim kann ab Sonntag, 23. Mai, nach vorheriger Anmeldung besichtigt werden. Unter den Werken sind Radierungen von Pablo Picasso, Henry Moore und A. R. Penck.

Schon seit einigen Wochen hängen die 20 Radierungen aus vier internationalen Privatsammlungen im Obergeschoss des Kleinniedesheimer Schlosses. Die Türen mussten bislang allerdings Corona-bedingt für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Die gesunkenen Infektionszahlen im Rhein-Pfalz-Kreis machen es jetzt möglich, die Ausstellung unter Auflagen zu öffnen. „Wir freuen uns, dass wir die Werke der Öffentlichkeit zeigen können“, sagt Kurator Oliver Bentz. Der Speyerer hat die Schau zusammen mit Paul Platz, der sich bei der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises um Kunst und Kultur kümmert, initiiert.

Unter den Künstlern finden sich große Namen wie Pablo Picasso, Henry Moore, Germaine Richier, Henri Laurens, Emil Schumacher, Allen Jones, Alfred Hrdlicka, Horst Janssen, Marwan oder A. R. Penck. Die Zeitspanne der Entstehung der Werke reicht von den späten 1940er-Jahren bis in die Gegenwart. Wie Bentz erklärt, sollen nicht allein die Motive der grafischen Blätter im Vordergrund stehen. „Wir wollen auch die vielen technischen Mittel zeigen, die auf dem Gebiet zur Verfügung stehen und es den Künstlern ermöglichen, ihre eigene Handschrift einzubringen“, sagt der Kurator. „Kaltnadelradierungen sind deshalb genauso zu sehen wie Aquatintaradierungen oder in Aussprengtechnik geschaffene Blätter.“

Besichtigung nach vorheriger Anmeldung

Eine Vernissage und Finissage werde es Corona-bedingt jedoch nicht geben, berichtet Oliver Bentz. Um sich die Werke im Schloss Kleinniedesheim (Großniedesheimer Straße 1) anzuschauen, ist eine vorherige Anmeldung beim Rhein-Pfalz-Kreis per E-Mail an paul.platz@kv-rpk.de erforderlich. Dies ist in Wochen der Schau montags bis donnerstags möglich.

Geöffnet hat die Ausstellung bis zum 4. Juli immer sonntags und auch am Pfingstmontag von 13 bis 17 Uhr. In den Ausstellungsräumen dürfen sich laut Kreisverwaltung zwei Personen gleichzeitig aufhalten, jeweils eine halbe Stunde lang und unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln.