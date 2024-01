Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Kaiserglocke gab es nicht nur im Kölner Dom. Weil der gewaltige Klangkörper aus hiesiger Produktion stammte, erinnerte viele Jahrzehnte lang der Name eines Gasthauses in der Innenstadt an diesen Meilenstein der Frankenthaler Wirtschaftsgeschichte.

Eine bestimmte Ansichtskarte aus Köln verdient auch in einer Frankenthaler Sammlung zurecht ihren Platz. Dabei handelt es sich um ein Exemplar, das – natürlich – den gotischen Dom