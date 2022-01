Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, kann das am Sonntag, 23. Januar, zwischen 10 bis 18 Uhr ohne Termin in der Impfstelle des Rhein-Pfalz-Kreises in Schifferstadt tun. Da die Nachfrage für das Angebot in der neuen Kreissporthalle überschaubar sei, brauche es für den kommenden Sonntag entgegen der Ankündigung keinen Termin, informierte DRK-Kreisverbandsgeschäftsführer Matthias Riedel. Wer für diesen Tag bereits einen Termin unter www.impftermin.rlp.de ausgemacht hat, soll zum vereinbarten Zeitpunkt kommen. Die Wartezeiten seien überschaubar, sagt Riedel.