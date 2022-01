Wieder reaktiviert: Der Rhein-Pfalz-Kreis errichtet in der Neuen Kreissporthalle in Schifferstadt eine Impfstelle. Start ist nach Angaben der Kreisverwaltung am Montag, 17. Januar. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen ab einem Alter von 12 Jahren.

Dort, in der Kreissporthalle im Neustückweg 3, war bis Ende September das Landesimpfzentrum untergebracht. Auf Anordnung des Landes war es geschlossen worden – die Anzahl derer, die sich impfen lassen wollte, war drastisch gesunken. Doch die Pandemie hat wieder Fahrt aufgenommen. Omikron ist aufgetaucht. Die Fallzahlen steigen und es soll ordentlich geboostert werden. Und so werde, um schnellstmöglich aus der Corona-Pandemie zu kommen, der Betrieb wieder aufgenommen. „Die Infektionslage und die Fallzahlen bleiben angespannt, sodass wir alles tun wollen, um die Impfquote zu erhöhen. Daher haben wir für den Rhein-Pfalz-Kreis die Impfstelle in Schifferstadt wieder reaktiviert, um den Menschen in unserer Region eine schnelle und unproblematische Impfung zu ermöglichen“, erläutert Landrat Clemens Körner (CDU).

Von außen sieht die Kreissporthalle jetzt immer noch wie eine Sporthalle aus, sagt Impfkoordinator Tilo Meinke. „Der Außenaufbau und der Zaun sind weg, es sieht nicht mehr so furchteinflößend aus.“ Ein Sicherheitsdienst sei jedoch, wie beim Landesimpfzentrum auch, im Einsatz. Den Aufbau im Inneren habe man anhand der Erfahrungen, die in den Impfzentrums-Monaten gemacht wurden, optimiert. „Wir haben Wände anders gestellt, manche Bereiche vergrößert, andere verkleinert. Es ist praktischer geworden.“

Auch ohne Termin

Die Impfstelle wird vorerst an fünf Tagen pro Woche geöffnet sein. Die genauen Öffnungszeiten gestalten sich laut Kreisverwaltung folgendermaßen: Montag und Donnerstag von 9 bis 16 Uhr, ein Termin ist erforderlich. Freitag von 13 bis 21 Uhr, Impfwillige brauchen keinen Termin. Genauso wie am Samstag, dann hat die Impfstelle von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Wer sich sonntags, 10 bis 18 Uhr, impfen lassen will, braucht wiederum einen Termin.

Termine können unter dem Link impftermin.rlp.de vereinbart beziehungsweise ein Wartelistenplatz gebucht werden. Alternativ hilft die Telefonnummer 0800 5758100. Zum Impftermin mitzubringen sind Personalausweis, Krankenversichertenkarte und Impfausweis (wenn vorhanden). Wer eine Begleitperson braucht, darf sie mitnehmen. Bei Kindern im Alter von 12 bis 16 Jahren ist die Begleitung eines Erziehungsberechtigten unbedingt notwendig, Jugendliche ab 16 Jahren brauchen eine schriftliche Einwilligung der Eltern. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit der zum Einsatz kommenden Impfstoffe variiert und vom Land zentral festgelegt wird. Verimpft werden die bekannten Impfstoffe von Biontech, Moderna und Johnson&Johnson. Grundsätzlich bestehe kein Anspruch auf individuelle Auswahl eines Impfstoffs.

Impfbusse fahren weiter

Parallel zu den Impfzeiten der Impfstelle werden auch künftig Impfbusse durch den Kreis fahren und Station in den Gemeinden machen. Ebenso werden Impfaktionen der Gemeinden und die niedergelassene Ärzteschaft die Impfkampagne mit großem Engagement mittragen, heißt es seitens der Kreisverwaltung.

Die Kosten für die neue kommunale Impfstelle in Schifferstadt trägt zu großen Teilen das Land Rheinland-Pfalz. Für die Umsetzung vor Ort ist der Kreis verantwortlich. Er muss sich auch um das Personal kümmern. Großer Dank gelte deshalb dem DRK-Kreisverband, der in Kooperation mit der Impfstelle vor Ort auch Sonderimpfaktionen anbieten wird.

Noch Fragen?

Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Seite des Landes unter www.corona.rlp.de.