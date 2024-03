Im Rahmen ihrer Aktion „Geld zurück an die Bürger“ verlost die Stadtratsfraktion Die Grünen/Offene Liste noch an den kommenden drei Samstagen Obstbäume am Rathausplatz. Laut einer Pressemitteilung wollen die Kommunalpolitiker auf diese Weise wieder gemeinsam mit den Bürgern einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und Frankenthal noch grüner gestalten.

Die Verlosung findet an den Samstagen 9., 16. und 23. März, jeweils gegen 13 Uhr, am Stand der Grünen auf dem Rathausplatz statt. Die Teilnahme ist einfach: Wer mitmachen möchte, muss lediglich vor Ort ein Los ausfüllen und in eine Box am Stand einwerfen. Dazu eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger. Die Obstbäume stehen als Symbol für Nachhaltigkeit und Gemeinschaft, schreiben die Grünen in ihrer Mitteilung. „Mit innovativen Ideen und einem starken Engagement für Umweltschutz und Bürgerbeteiligung arbeiten wir daran, Frankenthal grüner, bunter und zukunftsfähiger zu machen.“

Um die Baumverlosung zu ermöglichen, stellen die Fraktionsmitglieder der Pressemeldung zufolge einen Teil ihrer Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder zur Verfügung. In dieser Form findet die Aktion der Grünen zum dritten Mal statt. In den vergangenen beiden Jahren hat die Stadtratsfraktion jeweils Apfelbäume einer alten Sorte verlost.