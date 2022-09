Lange hatte die Ahmadiyya-Gemeinde Frankenthal auf ihre neue Moschee warten müssen. Unter anderem Probleme mit einzelnen Baufirmen und die Corona-Pandemie hatten den 1,1 Millionen Euro teuren Bau nach der Grundsteinlegung 2016 verzögert. Seit April findet das Gemeindeleben in den neuen Räumen in der Adam-Opel-Straße 17 statt. Mit einem Tag der offenen Tür soll die Noor-Moschee, übersetzt „Haus des Lichts“, am Montag, 3. Oktober, 10 bis 18 Uhr, Besuchern präsentiert werden. Neben Führungen durch das Gebäude mit Minarett und silberner Kuppel sind eine Ausstellung sowie Bastel- und Spielangebote geplant, außerdem gibt es laut Einladung einen Luftballonstand, die Kunst der Kalligrafie wird vorgestellt und es gibt eine Radtour für den Frieden. Weitere Informationen gibt es unter www.noor-moschee.de.