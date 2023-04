Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem sie beim Regionalfinale im Juli mit ihrer Idee überzeugen konnten, nimmt das Team des Albert-Einstein-Gymnasiums (AEG) Frankenthal nun am Bundesfinale des Wettbewerbs Young Economic Summit (Yes) 2021 teil. Ihre Idee passt in eine Kiste.

Hinter dem sogenannten Yes-Team am Albert-Einstein-Gymnasium stecken Hannah Jaehn (17), Karla Marondel (16), Sarah Jung (17) und Marlene Ochs (16). Der erste Vorschlag für ein gemeinsames Projekt ihres