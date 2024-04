Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Finanzinvestoren stehen nicht selten im Ruf, sich stark ins Geschäft von Unternehmen einzumischen, um den Gewinn in möglichst kurzer Zeit zu maximieren. Ganz anders die Frankenthaler Firma Abacus alpha, die sich als langfristiger Sparringspartner sieht und keinen Renditedruck verspürt. Was auch am Eigentümer liegt.

Spätestens seit der Basketball-WM der U-19-Damen in Madrid ist der familiengeführte Mittelständler ASB Systembau Horst Babinsky GmbH in der internationalen Hallensportwelt ein Begriff.