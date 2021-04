Von rund 800 Viertklässlern aus Frankenthal und seinen Umlandgemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis und im Kreis Bad Dürkheim wechseln der Verwaltung zufolge nach den Sommerferien 655 auf eine der weiterführenden Schulen in Trägerschaft der Stadt. Fast die Hälfte der Kinder sind bei einem der beiden Gymnasien angemeldet. Über diese Entwicklung wird der Schulträgerausschuss bei seiner Sitzung am Dienstag, 13. April, 17 Uhr, informiert. Die Sitzung wird per Videokonferenz stattfinden. Zugangsdaten für Zuhörer sind ab Dienstag auf der Internetseite der Stadt zu finden. Weitere Themen der Sitzung: die Raumsituation an der Neumayer-Förderschule, der Digitalpakt und das Sofortausstattungsprogramm für mobile Endgeräte.