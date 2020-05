Ein 56-jähriger Rollerfahrer aus Worms ist am Dienstag gegen 15.40 Uhr auf der K 18 zwischen den Stadtteilen Abenheim und Herrnsheim aus Unachtsamkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, geriet der Mann auf den Grünstreifen. Dort verlor er die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Dabei brach sich der 56-Jährige laut Polizei einen Finger und zog sich weitere Blessuren zu.