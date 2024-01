Ein Pelletofenbrand in der Gerolsheimer Hauptstraße hat am Samstagabend 30 Wehrleute beschäftigt. Wie der Dirmsteiner Einsatzleiter Maximilian Schmahl berichtete, war der Alarm um 18.12 Uhr bei der Wehr eingegangen. Beim Eintreffen der Wehren aus Gerolsheim, Dirmstein und Großkarlbach-Laumersheim war das komplette Wohnhaus verraucht. Die Wehr musste eine Wand des Ofens aufstemmen, um den Brandraum zu entleeren, und das Haus mechanisch mit einem Lüfter entrauchen. Den Hausbesitzern wurden laut Schmahl und Adrian Friemel, Einsatzleiter der Feuerwehr Gerolsheim, empfohlen, das Haus vorerst nicht zu bewohnen, da sich überall Ruß abgelagert hat.

Betroffene verbringen die Nacht im Hotel

Wie Hausbesitzer Volker Weiß berichtete, war der Pelletofen gerade neu installiert worden und erst am Mittwoch in Betrieb gegangen. Er war zum Zeitpunkt des Brandes auf der Arbeit, seine Frau einkaufen. Beide blieben unverletzt. Die erste Nacht nach dem Brand will das Paar im Hotel verbringen. „Im Haus ist alles verrußt, die Partikel könnten krebserregend sein. Es muss alles komplett gereinigt werden. Möglicherweise muss sogar der Putz von den Wänden“, erzählt Weiß vor dem Haus stehend. Am Einsatz waren auch die Kleiderkammer und die Atemschutzwerkstatt der VG Leiningerland beteiligt sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Die Gerolsheimer Hauptstraße war zwischen Hinter- und Obergasse von etwa 18.30 bis 20.30 Uhr voll gesperrt.